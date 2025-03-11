هذه الوثائق المطلوبة في “عدل  3”

أطلقت الوكالة الوطنية لتحسين وتطوير السكن (AADL) رسميًا اليوم الثلاثاء المنصة الرقمية لـ “عدل 3”.

وأوضحت الوكالة عبر صفحتها على فيسبوك طريقة تحميل الملف وتفعيل الحساب للمسجلين في برنامج “عدل 3”.

وأضاف بيان الوكالة الإجراء الذي يجب اتباعه لتفعيل حسابك على المنصة والوصول إلى الخدمات المقدمة.

ونشرت الوكالة فيديو توضيحياً للمسجلين في “عدل 3” كيفية تنزيل ملفاتهم وتفعيل حساباتهم. يتم الولوج إلى المنصة عبر الرابط www.aadl.dz.

وبمجرد تسجيل الدخول، يجب على المستخدم إدخال معلوماته الشخصية لتفعيل حسابه. ومن ثمّ إنشاء كلمة مرور فريدة للمشترك، وبالتالي تأمين الوصول إلى مساحته الشخصية.

بعد التفعيل، يتم تحديث البيانات الشخصية للمشترك وتأكيدها مباشرة عبر المنصة. كما يمكن تنزيل وطباعة المستندات الأساسية، مثل نموذج التسجيل وإعلان الشرف.

والآن، أصبح من الممكن استرجاع كافة المستندات التي تشكل ملف المشترك مباشرة عبر الإنترنت، ما يسهل الإجراءات الإدارية.

وعند تفعيل حساب “عدل 3” الخاص بالمسجل، يجب تحميل الملف بصيغة رقمية (ممسوح ضوئيًا).

قائمة الوثائق المطلوبة:

يجب تحميل نموذج تصريح شرفي للمسجل عبر منصة “عدل 3” ، وقم بملئه، وتوقيعه، ثم تصديقه بالبلدية.

شهادة الإقامة، لا يتجاوز تاريخ استخراجها 6 أشهر، وتثبت محل إقامة المسجل.

رقم RIP / RIB (بيان الهوية البريدية أوبنكي) يحدد رقم حسابك.

بالنسبة للموظفين آخر شهادة راتب تسبق تاريخ التسجيل.

أما للمتقاعدين والمتقاعدات: شهادة المعاش الأخيرة.

أصحاب المهن الحرة: أحدث تصريح ضريبي على الدخل (C20 أو أي وثيقة داعمة أخرى صادرة عن الخدمات المعتمدة).

ملف الزوج أو الزوجة

إذا كان المشترك متزوجًا، فيجب أيضًا تقديم المستندات التالية الخاصة بالزوج/الزوجة:

البطاقة البيومترية الوطنية الزوج/الزوجة

بطاقة الضمان الاجتماعي الزوج/الزوجة .

شهادة الزواج.

سجل الأحوال المدنية للعائلة: ممسوح ضوئيا من الأمام والخلف.

كما يُطلب من الزوج/الزوجة تقديم المستندات المهنية نفسها الداعمة لتلك الخاصة بالمشترك (شهادة الراتب، أو شهادة المعاش التقاعدي، أو الإقرار الضريبي، حسب الاقتضاء).

تفعيل الحساب

بمجرد توفير جمبع الوثائق، يجب على المسجلين النقر فوق علامة التبويب “الاشتراك” في أعلى الصفحة، ثم تحديد “عرض الملف الممسوح ضوئيًا”.

تسمح لك هذه الخطوة بالتأكد من تنزيل كافة المستندات. ومن المستحسن أيضًا تفعيل الإشعارات للبقاء على اطلاع بالتحديثات المتعلقة بالقضية.