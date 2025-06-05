هذه تفاصيل منح السيولة الاستعجالية 

صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية (رقم 34) نظام يتعلق بمنح السيولة الاستعجالية.

ويهدف نظام رقم 25-04 إلى تحديد شروط وكيفيات منح السيولة الاستعجالية.

ويعَدُّ هذا النظام ذا ملاءة، عند وجود توقعات موثوقة في قدرته على الحفاظ أو استعادة نسب ملاءته في المدى القصير، بما يتوافق مع المعايير السارية.

وذا جدوى عندما يكون قادرا على الحفاظ على ربحية كافية على المدى الطويل مما لا يستدعي إعادة الرسملة بصفة متكررة.

وذلك بغرض المحافظة على الاستقرار المالي، بمفهوم المادة 155 من القانون النقدي والمصرفي، يقدم بنك الجزائر بناء على قرار من المجلس النقدي والمصرفي سيولة استعجالية.

وهذا لفائدة بنك ذي ملاءة وذي جدوى يواجه مشكلة سيولة مؤقتة بشرط تقديم أوراق مناسبة كضمان يغطي كامل مبلغ هذه السيولة الاستعجالية.

أو بنك يواجه مشاكل مؤقتة في السيولة، مع عدم اليقين بشأن ملاءته أو قدرته على تقديم ضمانات كافية. بشرط الحصول على ضمان تام من الدولة لتغطية هذه العملية.

تمنح السيولة الاستعجالية بمعدل يساوي معدل تسهيل القرض الهامشي مضاف إليه هامش يحدد بموجب تعليمة من بنك الجزائر.

شروط منح السيولة الاستعجالية

لا يمكن طلب منح السيولة الاستعجالية إلا بعد استنفاد كل سبل اللجوء إلى مصادر التمويل الأخرى المتاحة. بما في ذلك دعم المساهمين بالموارد المالية وتمويلات السوق ما بين البنوك وعمليات إعادة التمويل في إطار السياسة النقدية لبنك الجزائر.

وللاستفادة من السيولة الاستعجالية، يجب على البنك أن يقدم إلى بنك الجزائر طلبا مدعما بخطة عمل موثوقة تحدد التدابير التصحيحية المناسبة، بما في ذلك خطة التمويل. وذلك من أجل استعادة استقرار السيولة في البنك خلال فترة التمويل.

وحسب النظام الجديد، يرفع تقييم الطلب أمام المجلس النقدي والمصرفي الذي يقرر في ماله والشروط الواجب وضعها لمنح السيولة الاستعجالية.

إذ يشترط منح السيولة الاستعجالية بالتعبئة المسبقة للأوراق المناسبة التي يختارها بنك الجزائر من بين الأوراق المتاحة لدى البنك المعني.

خصائص عمليات منح السيولة الاستعجالية

لا يمكن أن تتجاوز مدة صلاحية الاتفاقية المذكورة أعلاه التي تحدد شروط منح السيولة الاستعجالية 6 أشهر. ويمكن تجديد الاتفاقية بطلب من البنك المستفيد، بناء على تقدير بنك الجزائر، لفترة جديدة أقصاها 6 أشهر.

تحدد الاتفاقية المبلغ الأقصى ومدة السحب، مع تجديد تلقائي، لفترة تتراوح بين يوم واحد وثلاثين يوما.

أكد النظام الجديد أن بنك الجزائر يحدد المبلغ الأقصى للسيولة الاستعجالية الممنوحة لفترة 30 يوما. وذلك بناء على تقدير التدفقات الصافية للبنك والمبلغ المتوقع لاحتياجه من السيولة الاستعجالية خلال هذه الفترة.

المادة 12: يجب على البنك المستفيد من السيولة الاستعجالية تحيين خطة التمويل شهريا، ما يسمح بمتابعة وضعية السيولة، بعد منح السيولة الاستعجالية.

ضمانات الدولة

لا يمكن لبنك الجزائر أن يمنح السيولة الاستعجالية المذكورة في المطة الثانية من المادة 3 من هذا النظام، إلا بعد الحصول المسبق على ضمان الدولة لصالحه.

ولهذا الغرض، يقدم بنك الجزائر طلبا إلى الوزارة المكلفة بالمالية من أجل الحصول على ضمان الدولة.

وفي كل الحالات، لا يمكن أن يحل ضمان الدولة محل التزام البنك المستفيد من السيولة الاستعجالية بتعبئة أوراق مناسبة كضمان.

أحكام أخرى

يقوم بنك الجزائر بتكييف منح السيولة الاستعجالية مع خصوصيات البنوك الممارسة للعمليات المتعلقة بالصيرفة الإسلامية.