هذه تفاصيل وشروط اقتناء سيارة فيات دوبلو بانوراما “بالفاسيليتي”

أعلن بنك البركة عن صيغة البيع بالتقسيط للطراز الجديد لسيارة “فيات دوبلو بانوراما” تزامنا وإطلاق علامة فيات الجزائر لعملية تسويق سيارة “دوبلو بانوراما”. وذلك من أجل مرافقة الخواص في اقتناء السيارات الجديدة.

وقال كريم سعيد رئيس قسم التجزئة لدى بنك البركة “للنهار”، أنه تم إطلاق منتوج على مستوى فيات “سيارة دوبلو بانوراما” يوم 19 فيفري. كما أن بنك البركة قام أيضا باطلاق منتوج مصرفي لمرافقة الشريك الإستراتيجي له وهي شركة “ستيلانتيس”. أين تم تحديد الشروط العامة للتمويل. مضيفا أن الشروط هي نفسها المفروضة والمعمول بها عند اقتناء “فيات 500”.

وأضاف المتحدث، أن البنك يقوم بتمويل يصل إلى 80 بالمائة من مبلغ وقيمة السيارات. كما أن هامش المساهمة الشخصية للفرد تكون ابتداء من 20 بالمائة حسب الدخل الفردي.

وأوضح كريم سعيد في سياق ذي صلة، أنه على المواطنين الراغبين في اقتناء الطراز الجديد من سيارة “فيات دوبلو بانوراما”. التسجيل على المنصة الرقمية لشركة ستيلانتيس. حيث بإمكان العميل التقدم نحو فرع البنك وتقديم الفاتورة. بالإضافة كذلك إلى وثائق الملف الإداري.

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