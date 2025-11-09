هذه توقعات الطقس ليوم غد الاثنين

ستتحسن الوضعية الجوية وحالة الطقس على المناطق الشمالية للوطن بداية من يوم غد الإثنين.

وحسبما أفادت به مصالح الأرصاد الجوية، فإن الأجواء ستعود إلى الصفاء والإستقرار على المناطق الغربية والوسطى بداية من يوم غد الإثنين، أين ستكون الأجواء من مغشاة إلى صافية بعد انقشاع ضباب الصبيحة على السواحل والسحب السفلى بالمناطق الداخلية والهضاب العليا.

بينما الأجواء على الولايات الغربية ستبقى من مغشاة إلى غائمة مع بعض الأمطار. التي تكون على شكل زخات رعدية لتتحسن الأجواء بعد الظهيرة وتصبح صافية على العموم. في حين الأجواء على الولايات الجنوبية للوطن ستكون صافية، مشمسة ومستقرة على كافة الولايات الجنوبية.

درجات الحرارة المرتقبة ليوم غد الإثنين ستتراوح مابين 22 الى 24 على السواحل، ومن 16 الى 24 درجة على المناطق الداخلية والأوراس، في حين تتراوح مابين 27 و37 درجة على الجنوب.

