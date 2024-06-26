هذه حصيلة حرائق المحاصيل الزراعية والغابات عبر 6 ولايات 

نشرت المديرية العامة للحماية المدنية حصيلة الحالة العامة لحرائق الغطاء النباتي على الساعة 20سا و00 دقيقة.

وأوضح ذات المديرية أن عمليات الإخماد متواصلة لحرائق حرائق المحاصيل الزراعية والغابات على مستوى 6 ولايات.

وحسب الحالة العامة لحرائق الغطاء النباتي فإن حرائق المحاصيل الزراعية مست كل من:

ولاية ان صالح

حريق نخيل اوعيني حي الزاوية بلدية ان صالح عملية الاخماد متواصلة

ولاية الجلفة

حريق محاصيل زراعية بالمخرج الجنوبي اتجاه مسعد بلدية عين الابل أخمد نهائيا

ولاية المغير

حريق نخيل بالمنطقة الفلاحية الغربي بلدية سيدي عمران عملية الاخماد متواصلة.

في تم سجيل حرائق الغابات على مستوى كل من

ولاية تلمسان

حريق غابة طايرت بلدية بني سنوس أخمد نهائيا.

ولاية ميلة

حريق غابة مشتة تيعشاش بلدية ترعي بينان عملية الاخماد متواصلة.

ولاية بومرداس

حريق أدغال وأحراش بالمكان المسمى بوعروس بلدية الثنية عملية الاخماد متواصلة.