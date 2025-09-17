هذه شروط وكيفيات الاستفادة من برنامج الأسرة المنتجة 

وقّع الوزير الأول، سيفي غريب، مرسوما تنفيذيا يحدّد شروط وكيفيات الاستفادة من برنامج الأسرة المنتجة.

ووفقًا للعدد الأخير من الجريدة الرسمية رقم 61 مرسوم رقم 236 -25، تمْنَح إعانة تتراوح قيمتها بين 8 ملايين و10 ملايين سنتيم للأسرة المنتجة.

على أن تكون الإعانة في شكل معدات أو أجهزة أو تجهيزات مرتبطة بالأنشطة التي تمارسها. ويستفيد منها أب أو أم لأسرة، أو المرأة التي تعيل أولياءها، أو إخوتها، أو أخواتها.

أما الأنشطة التي تشملها منحة الأسرة المنتجة فهي: الخياطة، الطرز، غزل، الصوف، النسج، الطبخ، الحلويات، ومختلف أنواع العجائن الغذائية.

كما شمل المرسوم الأنشطة الحرفية للفخار، الخزف، السيراميك، المعادن، الحلفاء، الخشب والجلود. وكذا الأنشطة الحرفية للحلي، المجوهرات، وفنون الديكور.

وتشمل منحة الأسرة المنتجة الأنشطة الفلاحية وتثمين منتجاتها، مثل تجفيف الفواكه واستخلاص الزيوت الطبيعية والتقطير. بالإضافة إلى تربية الحيوانات والنحل.

وتوجَّه منحة الأسرة المنتجة فقط للأسر بدون دخل، والتي لم تستفد من إعانات أو برامج دعم من الدولة.

وتودع طلبات الاستفادة من برنامج الأسرة المنتجة على مستوى مديريات النشاط الاجتماعي والتضامن.