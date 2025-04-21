هذه طُرق بيع الأضاحي المستوردة

ناقشت اللجنة القطاعية المكلفة بمتابعة وتأطير عملية توزيع وبيع الأضاحي، اليوم الاثنين، طرق بيع الأضاحي المستوردة.

وخلال الاجتماع الذي ترأسه، يوسف شرفة، وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، ناقشت اللجنة استعمال الدفع الإلكتروني ضمن طرق الدفع المقترحة لشراء الأضاحي. بالإضافة إلى تخصيص مكاتب بريد متنقلة.

كما ناقشت اللجنة آليات بدء عملية بيع أضاحي العيد التي سيحدد تاريخ انطلاقها لاحقا.

وتم خلال الاجتماع تقييم عملية استقبال أول شحنة على مستوى ميناء الجزائر العاصمة.

ودرست اللجنة عدة مسائل تتعلق بمتابعة مخطط استيراد الأضاحي حسب الرزنامة المحددة. وكذلك عملية استقبالها وتوزيعها على مختلف مواقع الحجر الصحي، قبل توجيهها إلى نقاط البيع المباشر على مستوى الولايات. علماً سعرها حدد بـ 40 ألف دينار للأضحية، خلال مجلس الوزراء الأخير.

ورست الباخرة الثانية JERSEY، مساء اليوم الاثنين، بميناء الجزائر محمّلة بـ12 ألف رأس غنم مستوردة من رومانيا، من طرف المجمع العمومي “أغرولوغ” التابع لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصبد البحري.

وسيتواصل توافد البواخر المحمّلة بالأضاحي المستوردة من رومانيا على موانئ العاصمة، وسكيكدة وجيجل وعنابة ووهران طيلة أيام الأسبوعين الجاري والمقبل.

كما أنه اعتبارا من الأسبوع القادم سيكون وصول البواخر المحملة بالأضاحي المستوردة من إسبانيا إلى الموانئ الجزائرية.

وكانت، ليلة السبت إلى الأحد، قد وصلت أوّل باخرة APUS بميناء الجزائر العاصمة محمّلة بـ15 ألف رأس غنم.

وتعَدّ هذه من أصل مليون رأس غنم التي أمر رئيس الجمهورية باستيرادها وتسويقها كأضاحي عيد وبأسعار معقولة.