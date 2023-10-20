هذه عقوبة الترويج للمخدرات أوالمؤثرات العقلية بالأغاني كليبات صور أومنشورات فايسبوكية

كشف القاضي سعيدي بن علي أن الترويج للمخدرات أوالمؤثرات العقلية عبر الاغاني، مناشير، كلبييات وأيضا عبر مواقع التواصل يعاقب عليه القانون.

وأوضح القاضي في تصريح خص به موقع “لاباتري نيوز” la patrie news.. أن المشرع الجزائركان شديد وصريح في أخر تعديل 05-23 للمادة 16 مكرر 1/ 01 والتي تنص أن كل ما يروج بأي وسيلة كانت للمخدرات أوالمؤثرات العقلية يعاقب عليه القانون

وتابع سعيدي بن علي بالقول انه على سبيل المثال شخص ما ينتج شيء ما مثل أغنية، أوتوزيع السيديهات، اشرطة، صور، المنشورات أوعبر مواقع التواصل الإجتماعي فيه لغة تحريضية أوالترويج لهذه السلوكات المجرمة خاصة منها الدعوة إلى التعاطي المخدرات اوالمؤثرات العقلية وكذا التباهي بهذه السلوكات. تتمثل العقوية هذه الافعال تكون من 5 إلى 10 سنوات حبس وغرامة تصل إلى مليون دينار.