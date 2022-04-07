هذه كيفيات منح الزيادة الاستدلالية لشاغلي المناصب العليا في المؤسسات والإدارات العمومية

أمضى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون على مرسوما رئاسيا يتضمن كيفيات منح الزيادة الاستدلالية لشاغلي المناصب العليا في المؤسسات والإدارات العمومية.

وصدر في العدد الاخير من الجريدة الرسمية رقم 23 مرسوما رئاسيا يحدد كيفيات منح الزيادة الاستدلالية. لشاغلي المناصب العليا في المؤسسات والإدارات العمومية. وهذا بأثر رجعي بداية من اول مارس 2022.

وبمقتضى مرسوم رئاسي رقم 22-139 مؤرخ شعبان عام 1443الموافق 31 مارس سنة 2022 يعدل المرسوم الرئاسي. رقم 07–307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 .الذي يحدد كيفيات منح الزيادة الاستدلالية لشاغلي المناصب العليا في المؤسسات والإدارات العمومية.

كما تضمن المرسوم انه تحـل الزيادة الاسـتدلالية المـنـصـوص عليها في هذا المرسوم محل الزيادة الاستدلالية. الموافقة للمستويات السـلـمية للمناصب العليا المنصوص عليها في التنظيم المعمول به.

وأضاف المرسوم انه يعاد تصنيف شاغلي المناصب العليا في الجدولين المنصوص عليهما في المادتين الأولى و2 أعلاه. في نفس المستويات السـّلمية التي كانوا يحوزونها عند تاريخ بداية سريان مفعول هذا المرسوم. ويسري مفعول هذا المرسوم ابتداء من أول مارس سنة 2022 .

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وقع رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون على مرسوم رئاسي يتضمن تحديد الشبكة الاستدلالية لمرتبات الموظفين ونظام دفع رواتبهم.

وصدر في العدد الاخير من الجريدة الرسمية رقم 23 مرسوما رئاسيا يحدد الشبكة الاستدلالية لمرتبات الموظفين ونظام دفع رواتبهم.

وتضمن المرسوم الرئاسي رقم 22-138 مؤرخ 8 شعبان عام 1443 الموافق 31 مارس سنة 2022 .يعدل المرسومالرئاسي رقم 07-304 المؤرخ في17 رمضان عام 14428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 .الذي يحدد الشبكة الاستدلالية لمرتبات الموظفين ونظام دفع رواتبهم. وهذا بأثر رجعي بداية من اول مارس 2022 .

وفق ذات المرسوم يحل الرقم الاستدلالي الأدنى المنصوص عليه بموجب هذا المرسوم محل الرقم الاستدلالي الأدنى الموافق للرتب المنصوص عليها في القوانين الأساسية الخاصة.

كما يعاد تصنيف الموظف في الشبكة المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه وفي نفس الصنف والدرجة التي كان يحوزها عند تاريخ بداية سريان مفعول هذا المرسوم. ويسري مفعول هذا المرسوم ابتداء من أول مارس سنة 2022 .

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نشر السيناتور عبد الوهاب بن زعيم عبر حسابه على الفيسبوك خبرا مفرحا لعمال الشبكة الإجتماعية حول مشروع مرسوم تنفيذي متعلق بإنشغالاتهم سيتم الفصل فيه من الحكومة قريبا.

وكشف عضو مجلس الأمة ان ملف العقود دائمة ورفع أجور الشبكة الإجتماعية على طاولة الحومة. كما اكد ان هناك تقبل جد إيجلبي من قبل الحكومة.

تابع السيناتور في منشوره ان عمال ذات الشبكة سيستفيدون من رفع الأجر إلى 15 الف دينار صافية كما تتكفل الدولة بدفع تكاليف الضمان الاجتماعي. واشار بن زعيم ان ملف الادماج والعقود الدائمة والمفتوحة هناك كذلك تقبل جد إيجابي من الحكومة.

وجاء منشور بن زعيم كمايلي: “كما وعدناكم عمال الشبكة الاجتماعية: مشروع مرسوم تنفيذي لدى الحكومة : عمال الشبكة الاجتماعية عقد مفتوح ودائم (إدماج الجميع في مناصبهم ) مع رفع الأجر إلى 15 الف دينار صافية ،،الدولة تتكفل بدفع تكاليف الضمان الاجتماعي..هناك تقبل جد إيجابي من الحكومة ..وقرارات إيجابية في الموضوع في قادم الأيام.”