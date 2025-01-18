هذه مخرجات لقاء وزير الصناعة مع المتعاملين الناشطين في شعبتي الجلود والنسيج

أبرز وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني، سيفي غريب خلال لقاءه مع المتعاملين الإقتصاديين الناشطين في شعبتي الجلود والنسيج رؤيته للنهوض بهاتين الشعبتين.

وأكد الوزير أنه للنهوض بشعبتي الجلود والنسيج يجب تظافر الجهود وتنظيم الناشطين على شكل تكتلات وتجمعات تسمح لها برفع الطاقة الإنتاجية وتلبية احتياجات السوق الوطنية كما ونوعا بأسعار تنافسية.

وحسب بيان الوزارة تطرق الحاضرون، إلى الإمكانيات والقدرات التي يتوفر عليها المنتجون المحليون لتلبية الاحتياجات الوطنية من المنتوجات النسيجية والجلدية لاسيما الملابس والأحذية.

وخلال اللقاء أبرز المتعاملين الإقتصاديين في مجال شعبتي الجلود والنسيج أهم المشاكل والعراقيل التي تعيق تطور هاتين الشعبتين في الجزائر.

وكما أشاروا إلى نقص اليد العاملة المؤهلة، الرسوم الجمركية والجبائية المطبقة على المواد الأولية المستوردة، عدم توفير مناطق صناعية خاصة بشعبتي النسيج والجلود، نقص مخابر متخصصة للمراقبة والمطابقة الضرورية لعمليات التصدير وأيضا مشكل السوق الموازية.

من جهته أكد الوزير يخصوص اليد العاملة المؤهلة سيتم فتح مراكز للتكوين متخصصة في مختلف المهن المرتبطة بشعبتي الجلود والنسيج تكون موزعة على كافة مناطق بالتعاون مع قطاع التعليم والتكوين المهنيين.

كما شدد الوزير على ضرورة تظافر الجهد الوطني الصناعي في جميع الفروع والشعب الصناعية ومنها شعبتي الجلود والنسيج وهيكلة هذه الصناعات في تجمعات وتكتلات (كلوستر) يتم اشراكها في عملية اتخاذ القرار من خلال تحديدها لكافة العوائق التي تعرقل تطور هاتين الشعبتين وتقديم اقتراحات بخصوصها، لتكون بذلك كقناة اتصال وتواصل مع السلطات العمومية.

ويضيف الوزير ان المنتظر من هذه التكتلات، بأن تكون قوة اقتراح تساهم في تسطير ورقة طريق عملية للنهوض بصناعات النسيج والجلود، تلبية الاحتياجات المحلية من هذه المنتوجات من حيث الكمية، الجودة وبأسعار تنافسية، رفع نسبة الإدماج في سلسلة القيمة لهاتين الشعبتين والتوجه نحو التصدير.