هذه مواقيت سير قطارات المسافرين على الخط الجديد بشار- تندوف- بشار

اعلنت الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية عن مواقيت سير قطارات المسافرين على الخط الجديد بشار- تندوف- بشار.

وأكدت الشركة في بيانها أن قطارات المسافرين على خط بشار- تندوف تتوقف عند محطات أم العسل، حاسي خبي، تبلبالة، حماقير، العبادلة وبشار.

كما أن رحلات قطارات المسافرين تكون بشكل يومي وتتزامن مع رحلات قطارات بشار وهران لتمكين المسافرين من متابعة سفرهم نحو ولايات الشمال.

وحددت الشركة توقيت سير القطار على خط بشار - تندوف – بشار على النحو التالي:

بشار 08:00 تندوف 09:00

عبادلة 09:28 أم العسل 11:21

حماقير 08: 10 حاسي خبي 14:05

تبلبالة 12:24 تبلبالة 15:58

حاسي خبي 14:11 حماقير 18:14

أم العسل 16:58 عبادلة 18:54

تندوف 19:20 بشار 20:23