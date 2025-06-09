هذه مواقيت سير القطار الليلي الجديد “الجزائر-وهران-تلمسان”

نشرت الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، اليوم الاثنين، مواقيت سير القطار الليلي الجديد الذي يربط 9 ولايات. انطلاقا من الجزائر وصولا إلى مدينة تلمسان، مرورا بمدينتي وهران وسيدي بلعباس.

وأشارت الشركة إلى أن القطار يتوقف في محطات البليدة، عين الدفلى، الشلف، غليزان، المحمدية، وهران، واد تليلات. سيدي بلعباس وصولا إلى محطة تلمسان.

ويربط هذا الخط الولايات الشرقية بالولايات الغربية للوطن، إذ يكون الانطلاق من الجزائر على 00: 22، والوصول إلى تلمسان يكون على 06:52. أما الانطلاق من تلمسان فيكون على الساعة 19:30، والوصول إلى الجزائر يكون على الساعة 05:00.

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