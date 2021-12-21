هذه نسبة تراجع قيمة الدينار مقارنة بالدولار والاورو خلال 2021 سنة

كشف رستم فاضلي محافظ بنك الجزائر عن تراجع الدينار بـ 6.21 %مقارنة بالدولار خلال 11 شهر وبـ 10.38 % مقارنة بالاورو في بنفس الفترة من 2021.

وأوضح فاضلي وخلال لقاء بين بنك الجزائر والبنوك والمؤسسات المالي ان تطورات قيمة الدينار الجزائري تبقى مرتبطة بتطور الاسس الاقتصادية و تقلبات العملات الاحتياطية الرئيسية في اسواق الصرف الدولية.

واضاف ذات المسؤول بخصوص متغيرات نهاية الفترة وخلال الـ 11 اشهر الاولى لسنة 2021، تراجعت قيمة الدينار بنسبة 6.21 بالمئة مع بالدولار الامريكي مقارنة بنفس الفترة من السنة الفارطة. حيث بلغت الاسعار المسجلة 134.7387 دينار جزائري/1 دولار امريكي سنة 2021 و126.3681 دج/1 دولار امريكي سنة 2020.

وتابع محافظ بنك الجزائر ان الدينار عرف مقارنة بالدولار تراجعا بنسبة 6.86 بالمئة. حيث بلغ 29,1328 دج/ 1دولار امريكي نهاية شهر نوفمبر 2020. وهذا مقابل 138,6286 دج/ 1 دولار امريكي نهاية شهر نوفمبر .

كما سجل الدينار في 2021 وتراجعا بنسبة 4.69 بالمئة بين نهاية شهر نوفمبر 2021 ونهاية 2020. حيث بلغت الاسعار المسجلة 132.1319 دج/ 1 دولار امريكي.

اما بخصوص تراجع قيمة الدينار أمام الاورو كشف فاضلي أن الدينار تراجع بنسبة 10.38 %خلال الـ11 اشهر الاولى من سنة 2021 مقارنة بنفس الفترة من سنة 2020 حيث بلغت الاسعار المسجلة 160,0275 دج/1 أورو سنة 2021 و143.4207 دج/ 1 أورو سنة 2020.

أما بخصوص متغيرات نهاية الفترة عرف الدينار مقارنة بالأورو تراجعا بنسبة 1.69 % حيث بلغ 154,3977 دج/ 1 أورو نهاية شهر نوفمبر 2020 مقابل 157.0593 دج/ 1 أورو نهاية شهر نوفمبر 2021 وارتفاعا بنسبة 3.4 بالمئة بين نهاية شهر نوفمبر 2021 ونهاية 2020 حيث بلغت الاسعار المسجلة 162.4034 دج/ 1 أورو.