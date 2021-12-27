هذه هي الفئات المستفيدة من صندوق جثامين الجزائريين في الخارج

صدر في العدد الاخير من الجريدة الرسمية رقم 94 مرسوم تنفيذي يحدد كيفيات تسييـر حسـاب التخصيص الخاص رقم 144-302 الــذي عنوانه ”صندوق التضامن للرعايا الجزائريين المتوفين في الخارج.

وبمقتضى هذا المرسوم تم تكليف الوزير المكلف بالشؤون الخارجية الآمر الرئيسي بصرف حساب التخصيص الخاص رقم ”صندوق التضامن للرعايا الجزائريين المتوفين في الخارج”. كما تم تعيين رؤساء المراكز الدبلوماسية والقنصلية الآمرين الثانويين بصرف هذا الحساب.

وتضمن العدد الأخير للجريدة الرسمية، مرسوما يحدد كيفيات تسيير صندوق التضامن للرعايا الجزائريين المتوفين في الخارج، إذ ستكون الأموال المقتطعة من عائدات ملفات التأشيرة والعقود القنصلية، إلى جانب الهبات والوصايا. مصدر تمويل الصندوق الخاص بالجالية.

وحسب ذات المرسوم فإن الفئات المعنية بهذه الإعانة هم الرعايا الجزائريين الذين برروا ضعف الإمكانيات المالية التي تسمح لهم بنقل الجثامين. في إطار سياسة الحكومة في التكفل بمصاريف نقل جثامين الرعايا الجزائريين بالخارج.

وأضاف ذات المرسوم ان التكفل بنفقات نقل جثامين الرعايا الجزائريين المعوزين المتوفين في الخارج، أوالذين تبرر عائلاتهم ضعف الإمكانيات المالية التي تسمح لهم بالتكفل بنقل الجثمان. تحدد مدونة الإيرادات والنفقات المقيدة في هذا الحساب بموجب قرار مشترك بين الوزير المكّلف بالشؤون الخارجية والوزير المكّلف بالمالية.

كما حدد ذات المرسوم مستوى الاقتطاع من الإيرادات المتأتية من إصدار العقود القنصلية والتأشيرات المخصصة للتكفل بنفقات الحساب. وذلك بموجب قرار مشترك بين الوزير المكّلف بالشؤون الخارجية والوزير المكّلف بالمالية

وتحدد الشروط والكيفيات العملية للتكفل بنقل جثامين الرعايا الجزائريين المعوزين المتوفين في الخارج، أو الــذيــن تــبــرر عــائــلاتــهــم ضعــف الإمــكــانــيــات المالـيـة الـتي تسمح لهم بالتكفل بنقل الجثمان، بموجب قرار من الوزير المكّلف بالشؤون الخارجية.

ويلغى المرسوم التنفيذي رقم 17-211 المؤرخ في 26شوال عام 1438 الموافق 20 جوان سنة 2017 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 144-302 الذي عنوانه ”صندوق التضامن لأفراد الجالية الجزائرية المعوزين المتوفين في الخارج”.