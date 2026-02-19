هذه هي رزنامة تقييم مكتسبات تلاميذ الخامسة ابتدائي

حددت وزارة التربية الوطنية رزنامة إجراء امتحان تقييم مكتسبات مرحلة التعليم الابتدائي للسنة الدراسية 2025-2026، حيث ستجرى الاختبارات الكتابية أيام 5 و6 و7 ماي 2026، خلال التوقيت الدراسي العادي. مع ضمان استمرارية الدراسة بشكل طبيعي لبقية المستويات التعليمية.

ويهدف هذا الإجراء إلى تقييم مدى تحكم تلاميذ السنة الخامسة ابتدائي في الكفاءات الأساسية المكتسبة طيلة مرحلة التعليم الابتدائي. في إطار متابعة مستوى التحصيل الدراسي وتحسين جودة التعلُّمات. دون إحداث أي اضطراب في السير العادي للمؤسسات التربوية.

وسيتم إجراء الاختبارات داخل المؤسسات التعليمية نفسها وتحت إشراف الطاقم التربوي. بما يضمن توفير ظروف تنظيمية بيداغوجية ملائمة للتلاميذ.