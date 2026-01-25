هذه هي أهم مخرجات اجتماع مجلس الوزراء

ترأس رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني، اليوم، اجتماعا لمجلس الوزراء، تناول عروضا حول إطلاق منجم الزنك والرصاص بواد أميزور، ومتابعة تقدم إنجاز مشروع السكة الحديدية المنجمي لخط بلاد الحدبة ـ واد الكبريت ـ ميناء عنابة، لنقل الفوسفات والأسمدة المستخرجة والمنتجة.

وعقب عرض جدول الأعمال ثم نشاط الحكومة من قبل الوزير الأول، خلال الأسبوعين الماضيين، أسدى رئيس الجمهورية الأوامر والتعليمات والتوجيهات التالية:

ـ أمر رئيس الجمهورية الوزير الأول بضرورة المتابعة الحثيثة لتنفيذ قرارات مجلس الوزراء والحكومة ميدانيا.

ـ أقرّ الرئيس دعما لتكاليف الحجاج الجزائريين لهذا العام بعشرة ملايين سنتيم، لتنزل القيمة الإجمالية إلى 82 مليون سنتيم بدل 92 مليون سنتيم.

1- بخصوص إطلاق منجم الزنك والرصاص بواد أميزور

ـ شدّد السيد رئيس الجمهورية على ضرورة انطلاق هذا المشروع الاقتصادي الواعد شهر مارس 2026، لما يوفره من مناصب شغل ومنافع اقتصادية للمنطقة خصوصا وللجزائر عموما.

2- بخصوص مدى تقدم إنجاز مشروع السكة الحديدية المنجمي لخط بلاد الحدبة ـ واد الكبريت ـ ميناء عنابة

ـ أكد الرئيس أن استثمار الدولة في قطاع المناجم يهدف إلى وضع دعائم وموارد جديدة للاقتصاد الوطني في المراحل القادمة ولصالح الأجيال.

ـ أمر رئيس الجمهورية وزير الأشغال العمومية بتقديم تقرير متابعة شهري حول مدى تقدم هذا المشروع، مشددا على إنهاء الأشغال به نهاية 2026، ودخوله حيز الاستغلال في الثلاثي الأول من 2027 كأقصى أجل، بهدف الرفع من طاقة إنتاج الجزائر للأسمدة.

ـ وجه الرئيس الحكومة بضرورة المتابعة اليومية للمشروع وتذليل كل الصعوبات أمامه، على أن تمر الأشغال به إلى السرعة القصوى مع العمل دون توقف.

3- بخصوص الرصيف المنجمي في إطار توسعة ميناء عنابة

ـ أمر السيد الرئيس بالتنسيق بين قطاعي الأشغال العمومية والداخلية والنقل والشريك الأجنبي لمضاعفة الوتيرة وإكمال المشروع مع نهاية العام 2026، كونه ضمن استراتيجية التغيير الاقتصادي والتحرر من التبعية للمحروقات.

4- بخصوص ورقة طريق الصيد البحري لسنة 2026

ـ أكد رئيس الجمهورية أن تطوير قطاع الصيد البحري وتربية المائيات، هو مطلب وطني وأولوية، لِما له من أهمية في تعزيز دعائم الأمن الغذائي، لذا وجب مضاعفة الجهود لرفع الإنتاج.

ـ أعلن رئيس الجمهورية مواصلة الدولة التزامها مع الصيادين وتشجيعهم من خلال المرافقة والاستفادة من التسهيلات والتحفيزات لرفع حصص الصيد البحري للجزائر من خلال إدخال طرق استغلال حديثة وفعالة كون الجزائر لم تكن تستغل حصصها كاملة.

أما فيما يخص قطاع الصيد فقد أمر الرئيس بإشراك فيدرالية الصيادين بالتشاور والتنسيق معهم في كل قرار يهم القطاع.

ـ كما أمر وزير الفلاحة في مجال التشجير باعتماد المكننة الحديثة لزيادة إنتاج الأشجار المثمرة، والتوجه بالأخص نحو زرع الأشجار ذات المردودية الاقتصادية العالية، كأشجار الأرقان.

5- بخصوص مشاركة المنتخب الوطني لكرة القدم في كأس إفريقيا الأخيرة:

ـ كلّف رئيس الجمهورية وزير الرياضة بنقل تهانيه الحارّة للفريق الوطني وطاقمه الفني والتقني، على رأسه المدرب فلاديمير بيتكوفيتش الذي تمنى له مشوارا موفقا في كأس العالم المقبلة، تشجيعا لهم.

ـ كما حيّا الرئيس الجماهير الجزائرية تحية خاصة، ولا سيما المناصرين من جاليتنا بالخارج الذين تنقلوا بقوة من مختلف بلدان العالم، لمناصرة منتخبنا في كأس إفريقيا للأمم.

ليُختتم اجتماع مجلس الوزراء بالمصادقة على تعيينات وإنهاء مهام في وظائف ومناصب عليا في الدولة.