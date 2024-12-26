هذه هي الزيادات في الأجور لمستخدمي التربية

قال وزير التربية الوطنية محمد صغير سعداوي، إن مستخدمي عمال التربية كانوا يعانون من الجانب الاجتماعي.

مضيفاً أن قرار رئيس الجمهورية بإعادة النظر في القانون الأساسي للتربية جاء ترجمةً لما كان يعانيه عمال التربية.

وفي حوار خص به التلفزيون العمومي، قال سعداوي إن الارتقاء من صنف إلى صنف آخر أعلى، حسب التصنيف الجديد، يترتب عليه أثر مالي بالنسبة لجميع الموظفين.

وتابع الوزير أن رئيس الجمهورية، بعد العديد من الاقتراحات والمناقشات التي قدّمت من اللجان الحكومية، قرر إضافة 30 نقطة للأساتذة وكل من له صفة أستاذ.

بينما بقية الموظفين في أسلاك التربية، منحهم رئيس الجمهورية إضافة 15 نقطة.

وسيتم ترجمة هذه النقاط إلى مبالغ مالية على حسب التصنيف الجديد.

وكشف الوزير أنه على سبيل المثال: أستاذ التعليم الابتدائي صاحب الدرجة 6 الذي يستفيد من إعادة التصنيف، وبناءً على مؤهلاته المهنية أو بالنسبة للشهادة التي يحملها، سيستفيد من منحة شهرية في حدود 15 ألف أو 16 ألف دينار.

كما وصف وزير التربية الوطنية محمد صغير سعداوي، هذه المنحة المالية بالقيّمة. مطمئناً الأسرة التربوية بأن القانون الأساسي سيصدر قريبا ليكون محلاً للتنفيذ. مشيراً إلى أنه سيعالج وضعية الأساتذة ويعطيهم الرتب الجديدة والتصنيف الجديد.

وأكد أن القانون الأساسي هو قانون يسري على الفئات الثمانية للتربية الوطنية المعروفة في القانون الأساسي القديم.