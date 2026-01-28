هذه هي مخلفات الرياح بعدة ولايات حتى الساعة السابعة مساءً

سجلت مصالح الحماية المدنية، إلى غاية الساعة السابعة (19:00) من مساء الأربعاء 28 جانفي 2026، عدة تدخلات عبر عدد من ولايات الوطن، على إثر التقلبات الجوية والرياح القوية التي مست مناطق مختلفة.

في ولاية الشلف، شهدت بلدية الشلف سقوط عمود إنارة عمومية فوق محل تجاري. وسقوط عمود كهربائي بحي 107 مساكن في بلدية أبو الحسن، فيما أصيب شخص بعد سقوط شجرة على حافلة بأولاد فارس وتم إسعافه. كما انهار مسكن فردي بقرية فلاحية بالمرسى.

في ولاية الجزائر، تعرض شخص لإصابة في الرأس بسقوط غصن شجرة ببلدية شراقة وتم نقله إلى المستشفى.

في ولاية تيسمسيلت، سقطت أشجار على أسلاك كهربائية بالأزهرية وبوقايد، وانهار سقف مدرسة ابتدائية جزئيًا بالرجام، دون تسجيل أي خسائر بشرية.

في ولاية تيزي وزو، سقطت أشجار على منازل وطرق في تيقزيرت، عين الحمام، الأربعاء نايت ايراثن، بني يني وعزازقة، بينما انهار سقف منزل في تيزي راشد، دون أي إصابات.

في ولاية سيدي بلعباس، شهدت عدة بلديات سقوط أسقف، أشجار وأعمدة في سيدي بلعباس وتلاغ وحمادوش، دون تسجيل أي خسائر بشرية.

في ولاية غليزان، سقطت أشجار وسلك كهربائي بسيدي أمحمد بن علي ومديونة، مع تشققات بسيطة في سقف منزل، دون إصابات.

في ولاية قسنطينة، سقط جدار خارجي لمنزل بحي المالحة.

في ولاية تبسة، سقطت شجرتان وأحد الأسلاك الكهربائية دون تسجيل أي خسائر.

في ولاية تيبازة، سقطت أشجار على خيوط كهربائية في تيبازة، مناصر، قوراية وفوكة، مع سقوط لوحة معدنية على سيارة دون إصابات.

في ولاية المدية، سقطت أشجار وخيوط كهربائية في سي المحجوب، الشهبونية ووامري، دون أي خسائر بشرية.

في ولاية مستغانم، سقطت أعمدة وأسلاك كهربائية في سيدي لخضر، ماسرة وحاسي مماش، دون إصابات.

في ولاية برج بوعريريج، سقطت شجرة على الطريق العمومي برأس الوادي، دون تسجيل أي خسائر بشرية.

في ولاية تيارت، سقط جدار خارجي وشجرتان في تيارت وملاكو، دون أي إصابات.

في ولاية عين الدفلى، سقطت شجرة على خط السكة الحديدية بخميس مليانة دون تسجيل إصابات.

في ولاية النعامة، سقط عمود كهربائي بعين الصفراء، وتم إجلاء عائلة من 4 أشخاص من مسكن مهدد بالانهيار، في إجراء احترازي، دون تسجيل أي خسائر بشرية.

في ولاية البليدة، سقطت شجرتان على منزل وطريق بحي سيدي عبد القادر والطريق الشريع أمام مدرسة ابتدائية، دون تسجيل أي خسائر بشرية.