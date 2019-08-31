هذي هي حصيلة تدخلات الحماية المدنية في الاضطربات الجوية بتبسة

تدخلت وحدات الحماية المدنية لولاية تبسة، منذ الساعات الأولى من صبيحة اليوم، بداية سقوط الأمطار.

وحسب بيان ذات الهيئة، تم وضع جهاز أمني عبر مختلف الطرق والطرق الرئيسية وإجراء زيارات مراقبة لمختلف الاحياء.

وتم تسجيل عدة تدخلات متفرقة، تمثلت في امتصاص مياه أمطار من حوالي 50 منزل على مستوى مرسط،الشريعة، ثليجان، العقلة.

وعلى مستوى احياء حي العربي التبسي بثليجان وحي 124 سكن ،80سكن بالماء الأبيض وحي العربي التبسي بالعقلة.

بالإضافة لحي بن باديس والوئام وحي بوقفة بالونزة، وبمرسط حي دوار الطوالبية، حي غار الطين، حي 104 سكن، المجمع الريفي حي بن باديس.

كما تم امتصاص مياه من داخل قبو مركز التكوين المهني بمرسط.

وتم امتصاص مياه من داخل فناء مدرسة أبو موسى الأشعري بالماء الأبيض.

وتم إخراج سيارة عالقة بالوحل على مستوى طريق تبسة ببئر العاتر.

بالاضافة لامتصاص مياه محلين تجاريين، على مستوى بلديتي مرسط والعقلة، علما أن منسوب المياه بلغ من 20 الى 50 سم.

كما تم تسجيل غرق كلي للطريق الولائي رقم 149، الرابط بين بلديتي سطح قنتيس والعقلة.

وتم تسجيل خسائر بمشتة الخشين ببلدية مرسط غمرتها المياه، مما تسبب في خسائر بذات المشتة، والتي مساحتها حوالي 20 هكتار.

وقد قام والي تبسة مولاتي عطاالله، بالوقوف شخصيا ومعاينة الأضرار على مستوى المشتة ومختلف المناطق.

والى حد الساعة، وحدات الحماية المدنية لولاية تبسة في حراسة أمنية عبر مختلف المحاور والاحياء والطرق والطرق الرئيسية بالولاية.