هرادة:”الجمعية العامة التأسيسية المُنعقدة اليوم تاريخية”

إعتبر رئيس فريق مولودية العلمة “عراس هرادة” الجمعية العامة التأسيسية للرابطة الوطنية المحترفة المنعقدة اليوم الثلاثاء بالتاريخية.

وقال هرادة في تصريح للموقع الرسمي للفاف:”الجمعية العامة التأسيسية للرابطة الوطنية المحترفة المنعقدة اليوم تاريخية”.

“أعتبرها تاريخية لأنها سمحت بتأسيس قوانين جديدة في كيفية تسيير البطولة الوطنية المحترفة”.

وأضاف:”هناك تعديلات كثيرة دخلت على القانون الأساسي للرابطة والتي وافقت عليها وزارة الشباب والرياضة وكذا الجمعية العامة التأسيسية”.

“الجمعية العامة التأسيسية سمحت بتشكيل لجنة جمع الترشيحات وكذا لجنة الطعون وأتمنى أن تكون بداية جديدة لكرة القدم الجزائرية”.