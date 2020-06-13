هرادة: “الرابطة قررت مقاضاة الرئيس السابق لإتحاد بسكرة”

الرياضة
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هرادة: “الرابطة قررت مقاضاة الرئيس السابق لإتحاد بسكرة”
بقلم كريم.تيغرمت

أكد عضو المكتب التنفيذي للرابطة، عراس هرادة، قرار المكتب التنفيذي للرابطة، في مقاضاة، الرئيس السابق لإتحاد بسكرة، إبراهيم ساعو.

وكشف هرادة، في تصريحات لتلفزيون “النهار”: “الرئيس السابق لاتحاد بسكرة، تكلم من جديد عن الفساد، وسبق له التصريح في جمعية عامة، أن الكل باع واشترى مباريات”.

وأضاف عضو المكتب التنفيذي للرابطة: “قررنا كمكتب تنفيذي للرابطة المحترفة لكرة القدم، مقاضاته بصفته الشخصية”.

وتابع عراس هرادة: “عليه الآن مواجهة العدالة، والحديث عن جميع الأمور التي يعرفها، وتقديم جميع الملفات التي يملكها”.


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