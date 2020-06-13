هرادة : “هذا هو سبب تأخرنا في التأسس كطرف مدني في قضية التسجيل الصوتي”

كشف عضو المكتب التنفيذي للرابطة “عراس هرادة” عن سبب تأخر الرابطة في التأسس كطرف مدني في قضية التسجيل الصوتي.

وتحدث هرادة في إتصال هاتفي للنهار عن تطورات قضية التسجيل الصوتي والعقوبة الرياضية المنتظرة على فريق وفاق سطيف.

وقال: السؤال الذي يطرح نفسه كثيرا، هو عدم تتأسس الرابطة كطرف مدني منذ البداية، لأن هناك لجنة الإنضباط المختصة في هذه القضايا، وكانت مكلفة بدراسة هذا الملف والكشف عن وجود تلاعبات، لكن وزارة الشباب والرياضة مشكورة وهي التي سبقتنا، لذلك قررنا التأسس كطرف مدني بعدما تم المساس بنزاهة الرابطة المحترفة”.

وأضاف: “لجنة الإنضباط هي هيئة مستقلة عن الرابطة لكننا فهمنا من رئيس اللجنة أنه يرغب في أخذ كامل الوقت قبل إتخاذ العقوبة الرياضية، مدامت القضية في العدالة، والعدالة أكبر من أي لجنة قانونية، وأضن أن العقوبة الرياضية ستكون موازاة مع العقوبة التي ستتخذها العدالة”.