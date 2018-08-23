هرادة يرد على تصريحات رئيس إتحاد الحراش

رد رئيس مولودية العلمة عراس هرادة على تصريحات رئيس إتحاد الحراش محمد العايب الذي أكد فيها ضلوع الأول في عدم تقديم الرابطة لإجازات لاعبي “الصفراء”.

ونشر هرادة بيان سهرة اليوم الخميس على صفحته الشخصية في موقع التواصل الإجتماعي “فايسبوك” جاء فيه:”إستمعت بأسف لتصريحات رئيس إتحاد الحراش هذا المساء وتلقيت بعدها وابلا من الشتائم في الفيس بوك وعبر هاتفي”.

“أولا لا أريد الدخول في “بوليميك” مع رئيس إتحاد الحراش عمي محمد العايب، بعد تصريحاته على أساس أني وراء عدم سحب إجازات فريقه”.

“لكن من واجبي التوضيح أن شخص هرادة سواء كعضو في الرابطة أو رئيس لمولودية العلمة ليس له دخل في موضوع إجازات إتحاد الحراش ، ورئيس الرابطة مدوار أبدى الحزم في تطبيق قرارات المكتب الفيدرالي ويتعامل مع جميع الأندية على حد سواء”.