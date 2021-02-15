هرب من لصوص بالقرب من الإقامة الجامعية.. طالب جامعي يلقي حتفه تحت عجلات سيارة

لقي طالب جامعي مقيم بإقامة رزوق بلخير للذكور ببئر الجير بولاية وهران مصرعه في حادث سير بالقرب من الاقامة.

ولقي طالب جامعي مصرعه بعدما دهسته سيارة سياحية حينما كان متأهبا لدخول الإقامة الجامعية.

وحسب مصادر محلية، فإن الطالب الجامعي ينحدر من منطقة عين الحديد ولاية تيارت.

وكان الطالب بصدد دخول الإقامة الجامعية أين يقيم قبل أن يباغثه مجموعة لصوص وفي محاولة منه للهروب صدمته سيارة.

وقد تم إبلاغ مصالح الأمن وتم معاينة جثة الضحية بمكان الحادث قبل تحويلها من قبل الحماية المدنية الي مصلحة الطب الشرعي لمستشفى اول نوفمبر الجامعي فيما تم فتح تحقيق في ملابسات الحادثة.