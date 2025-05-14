هروبا من جحيم فرانكفورت.. شايبي يستعد لتجربة جديدة !

ربط نادي ستراسبورغ الفرنسي اتصالاته مع الدولي الجزائري فارس شايبي، من أجل استقدامه في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة من فريق أينتراخت فرانكفورت الألماني.

وكشف موقع “أونز مونديال” الفرنسي، في تقرير نشره اليوم الأربعاء، أن ستراسبورغ ربط اتصالاته مع فارس شايبي، وجس نبضه حول إمكانية حمله قميص نادي إقليم “الألزاس”.

وحقق شايبي أرقاماً متواضعة مع نادي فرانكفورت الذي لعب معه 3 مباريات فقط في عام 2025 في الدوري الألماني. وسجل هدفين فقط وقدم تمريرتين حاسمتين في 37 مباراة شارك فيها أغلبها احتياطياً.

ويرتبط مهاجم الخُضر بعقد مع فرانكفورت حتى عام 2028، وقد يبحث عن مخرج للتألق مستقبلاً في أحد الأندية التي تريد التعاقد معه.