هروب أسرى فلسطينيين من سجن الاحتلال بطريقة مثيرة

تمكن 6 أسرى فلسطينيين، فجر اليوم الاثنين، من الهروب من أحد سجون شمالي الكيان الصهيوني. حيث قاموا بحفر نفق من داخل سجن “جلبوع” إلى خارجه في منطقة بيسان.

ومن أبرز هؤلاء الفارين، القياي السابق في “كتائب شهداء الأقصى” التابعة لحركة فتح. زكريا الزبيدي، الذي ينحدر من مدينة جنين القريبة من السجن. و 5 آخرين ينتمون إلى حركة “الجهاد الإسلامي”.

ونشرت شرطة الكيان الصهيوني أسماء الأسرى الفارين وصورهم. كما استعانت بطائرات مروحية وأخرى مسيرة للبحث عنهم. كما نشر جيش الكيان الصهيوني تعزيزات أمنية كبيرة في المنطقة.