هروب الآلاف من الشباب والعائلات المغربية باتجاه سواحل سبتة الإسبانية

كشفت وسائل إعلام دولية، عن هروب الآلاف من الشباب والعائلات المغربية باتجاه سواحل مدينة سبتة الإسبانية عن طريق هجرة جماعية منذ يوم أمس.

الهجرة الجماعية للعائلات والشباب المغربي تزامنت مع عيد العرش في المغرب وسط سخط وتذمر بسبب تدهور الأوضاع المعيشية في البلاد. كما تم تسجيل عدة حالات غرق وسط العائلات والأطفال الراغبين في الوصول إلى السواحل الإسبانية.

من جهتها، سجلت الشرطة الإسبانية بمدينة سبتة إستنفارا أمنيا كبيرا من أجل احتواء الآلاف من الشباب والعائلات المغربية. وتوجيههم نحو مستودعات مخصصة للمهاجرين غير الشرعيين.

وطالبت سلطات مدينة سبتة الإسبانية حكومة بلادها بإعلان حالة الطوارئ للتعامل مع الوضع غير المسبوق. بتواصل تدفق الشباب والعائلات المغربية على سواحل مدينة سبتة.

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