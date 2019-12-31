هروب المدير التنفيذي السابق لشركة نيسان من إقامته الجبرية في طوكيو إلى لبنان

تمكن المدير التنفيذي السابق لشركة “نيسان موتور” و”رينو”، كارلوس غصن، من الهرب من الإقامة الجبرية المفروضة عليه بطوكيو بعد إتهامه بمخالفات مالية.

وأفادت صحيفة “وول ستريت جورنال”، أن ” غصن” توجه إلى لبنان بعد إنكاره التهم الموجهة إليه.

وأوضحت ذات الصحيفة أن “غصن”، اللبناني الأصل، وصل إلى وطنه الأم.

وكان ” غصن” قد سجن في اليابان وتمكن من الحصول على أمر قضائي بالإفراج عنه، وتم وضعه في إقامة جبرية في طوكيو.

في الوقت الذي لم تكشف فيه الصحيفة عن الطريقة التي إتبعها المعني للهروب من طوكيو إلى لبنان.