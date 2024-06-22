هروب جماعي للطاقم الطبي.. حرب عصابات بالمستشفى الجامعي لسطيف

شهد المستشفى الجامعي سعادنة محمد عبد النور عند الثالثة صباحا حرب عصابات داخل بهو المستشفى. مستعملين في ذلك كل أنواع الأسلحة البيضاء من خناجر و عصي وكلاب مفترسة.

وتسببت الحادثة في إصابة العديد بجروح متفاوتة الخطورة و كذا كسر وتحطيم الممتلكات العمومية للمستشفى من واجهة الاستعجالات الجراحية. مع تسببهم في هلع وخوف كبيرين لدى العمال وكامل الطاقم الطبي الذين لاذو بالفرار عقب الاعتداءات اللفظية من شتى أنواع السب والشتم مع التهديد بالاعتداء الجسدي.

وحسب مصادر “النهار” فان الشجار العنيف الذي نشب بين العصابتين البالغ عدد أفراد الواحدة منهما اكثر من 5 أشخاص بالغين بحي الهضاب و الذي خلف إصابات بينهم. ما استدعى نقلهم إلى الاستعجالات لتلقي الإسعافات هو الوقت الذي وصلت فيه العصابة الأخرى مدججة بالأسلحة البيضاء لتسوية الأمر أمام كاميرات المراقبة الموجودة بالمستشفى والشرطة المتواجدة بعين المكان التي تدخلت في الحين مع استعانتها لهول المنظر بفرق bri التي حسمت الموقف في ثواني بتوقيفهم رهن التحقيق.

ووجهت للموقوفين تهم التهجم على حرمة مؤسسة استشفائية والتحطيم العمدي لممتلكات عمومية ووزع الرعب في أوساط الساكنة و عمال الصحة في جنح الليل .باستعمال السلاح الأبيض في انتظار تكيف القضية من طرف وكيل الجمهورية لدى محكمة سطيف حسب ما توفر لديه من شواهد مادية وإسقاطها على تعليمات رئيس الجمهورية لمحاربة ظاهرة حرب الشوارع