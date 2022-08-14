هروب حراق جزائري من سجن ويتزويل في سويسرا

فر يوم الأحد 8 أوت المنصرم جزائري من سجن ويتزويل الواقع على مقربة من نوشاتيل في سويسرا. وبحسب راديو “RTN” الذي نقل الخبر، فإن الرجل البالغ من العمر 41 عامًا كان يقيم بشكل غير قانوني في سويسرا.

وسجن الجزائري بتهمة “مخالفة قانون المخدرات” داخل سجن العاصمة. ومع ذلك، أوضحت شرطة كانتون برن في البيان الذي أصدرته أن الرجل لا يعتبر خطيرا.

ولتسليط الضوء على الحقائق التي أدت إلى الهروب، تم فتح تحقيق. حيث اتخذت السلطات بعض الإجراءات الوقائية لمنع حدوث مثل هذا الحدث مرة أخرى. وبالفعل تم تكثيف فحوصات الحضور في السجون المختلفة وفحص الأجهزة الفنية.

يوم الاثنين الماضي، فر أربعة أشخاص من سويسرا إلى فرنسا. وجميعهم من الجنسية الجزائرية ، وتتراوح أعمارهم بين 19 و 30 عاما. يشتبه في ارتكابهم سلسلة من السرقات في سويسرا.

وبحسب “Est Républicain” ، فقد قاموا بسرقة حقائب اليد والبطاقات المصرفية وحتى العطور من المتاجر. وتم إخطار شرطة Pontarlier وتمكنت من اعتقال الأفراد الأربعة.

بدأ تحقيق بالتعاون مع الدوائر القضائية السويسرية. وبعد التحقيقات ، اكتشفت السلطات أن الأشياء المسروقة كانت مخبأة في السيارة، وأن قيمتها تتجاوز 2000 فرنك سويسري.

وتم الاستماع إليهم في سياق مثولهم الفوري يوم الأربعاء 3 أوت 2022. حيث أكد محامو المتهمون الأربعة أن “كل الممتلكات المسروقة سويسرية وتم استردادها من قبل سويسرا. لا شيء يخص السلطات الفرنسية “.

ومع ذلك ، وعلى الرغم من مطالبة المحامين بـ “الإفراج”، فقد تم الحكم عليهم. الرجل الذي رفض التوقف عند الحدود استغرق خمسة أشهر دون أمر قضائي. الرجل الثاني ذهب إلى السجن لاستنفاذ عقوبته.

أما الشخصان الآخران ، فالعقوبات أخف: عقوبة مع وقف التنفيذ مصحوبة بغرامة 1500 أورو لأحدهما ، والإفراج عن الثاني دون إدانة.