هروب سجين بعد التصويت في الانتخابات الأوروبية

هرب سجين من سجن آرل المركزي (بوش دو رون) بعد التصويت يوم الأحد في الانتخابات الأوروبية. حسبما أفاد مصدر في السجن لوكالة فرانس برس، مؤكدا معلومات أوردتها صحيفة لا بروفانس الإقليمية.

وأضاف المصدر أن المعتقل “استفاد من تصريح خروج تحت المراقبة” لممارسة حقوقه المدنية. موضحا أنه هرب “أثناء خروجه من مركز الاقتراع، عند دخوله السيارة” المفترض إعادته إلى السجن بمرافقة.

ولم يتم بعد تقديم أي تفاصيل بخصوص الملف الشخصي للشخص الهارب.

وتم فتح تحقيق وأُسند إلى مكتب المدعي العام في تاراسكون (بوش دو رون)، حسبما أكد مصدر مقرب من التحقيق.

وتم افتتاح سجن آرل (Bouches-du-Rhône) في عام 1991، وهو يضم الأشخاص المحكوم عليهم بالسجن. لفترات طويلة أو أولئك الذين يشكلون خطرًا.