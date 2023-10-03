هروب قاصرين جزائري وفلسطيني من السجن في فرنسا

تمكنت السلطات البلجيكية من إلقاء القبض على قاصرين هربا إلى شمال فرنسا. وتمت محاكمة الشخصين بتهم خطيرة، قبل أن يقررا التخطيط لهروبهما من أحد مراكز إصلاحية للقاصرين في فرنسا.

ووقعت الأحداث في منطقة Quiévrechain في شمال فرنسا. حيث اعتقلت الشرطة البلجيكية القاصرين، من أصل جزائري وفلسطيني، ويبلغان من العمر 17 عامًا، يوم أمس الاثنين

وتم القبض على المراهقين في شمال فرنسا لارتكابهم جرائم خطيرة تتعلق بالقتل والاغتصاب تحت تهديد السلاح.

في الواقع، خلال ليلة من الأحد إلى الاثنين، حوالي الساعة الرابعة صباحًا. قام السجينان بتدمير قضبان زنزانتيهما. التي كانت جنبًا إلى جنب. وذلك قبل النزول على طول جدار المؤسسة باستخدام ملاءات معدة للهروب في الصباح الباكر. وبحسب مكتب المدعي العام في ليل، كانت هناك سيارة تنتظرهم بالفعل خارج السجن.

وتم فتح تحقيق في قضية هروب عصابة منظمة من قبل مكتب المدعي العام في ليل للعثور على آثارهم.

وتمكن المحققون، مساء الاثنين، من إلقاء القبض على الهاربين في بلجيكا. وتم احتجازهم لدى الشرطة ويواجهون عقوبة السجن لمدة عشر سنوات وغرامة قدرها 150 ألف يورو.

علاوة على ذلك، أعادت هذه الحادثة إحياء مسألة الأمن داخل مركز احتجاز القاصرين هذا.

في الواقع، تساءل جيريمي جينيو، السكرتير الإقليمي لوزارة العدل في أوت دو فرانس. عن كيفية نجاح المعتقلين في ارتكاب جريمتهما بهذه السهولة وأشار إلى تدني الأمن في المؤسسة المعنية.