هروب لاعب أجنبي من الدوري السعودي

فجّرت تقارير صحفية سعودية، صادرة اليوم الاثنين، مفاجئة من العيار الثقيل، حينما أكّدت هروب أحد اللاعبين الأجانب.

وأفاد موقع “سعودي” بأن دوري “روشن” يعيش واحد أهم مواسم الكرة في تاريخ السعودية. بعد انضمام العديد من النجوم والأسماء الكبرى إلى المسابقة.

مبرزا بأن دوري “روشن” شهد هروب أحد الأجانب، واصفا الأمر بـ”اللغز الخطير” و”الأزمة المفاجئة”.

ومن المتوقع أن تكشف الساعات القادمة عن مزيد من التفاصيل التي تخص الأزمة، واللغز الذي يشغل عشاق المسابقة منذ ساعات.