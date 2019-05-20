هريات: “تنتظرنا مواجهة صعبة لإنقاذ موسمنا”

أكد حمزة هريات، لاعب مولوية وهران، صعوبة المباراة التي تنظرهم أمام إتحاد العاصمة، ومدى أهميتها بالنسبة لفريقه لإنقاذ موسمهم.

وصرح هريات، لتلفزيون “النهار”، بخصوص هذه المواجهة: “هذه المباراة لن تكون سهلة، أمام منافس يسعى لتحقيق الفوز، لترسيم فوزه بلقب البطولة”.

وأضاف متوسط ميدان الحمراوة: “نحن أيضا مجبرون على تحقيق نتيجة إيجابية في هذه المباراة، قصد إنقاذ موسمنا هذا”.

وتابع حمزة هريات: “نحن واعون بحجم المسؤولية الملقات على عاتقنا في هذه المباراة، ونحن جد مركزين لتحقيق نتيجة إيجابية”.