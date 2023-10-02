هرّب “الكوكايين” إلى خارج البلاد.. توقيف أربعيني في مطار هواري بومدين

تمكنت، مصالح أمن ولاية الجزائر، من توقيف مشبوه في حالة تلبس، على مستوى مدخل المطار الدولي هواري بومدين في العاصمة. و هذا عن قضية الحيازة، و المتاجرة والنقل والتهريب للمخدرات الصلبة “الكوكايين” من و إلى خارج التراب الوطني. و حسب بيان المصالح الأمنية، فإن الشخص الموقوف يبلغ من العمر 44 سنة، و ينحدر من ولاية الجزائر.

كما جاءت قضية الحال على إثر استغلال معلومات وردت إلى ذات المصلحة عن نشاط مشبوه في مجال الاتجار غير المشروع بالمخدرات الصلبة “الكوكايين” لشخص بالقرب من المطار الدولي. و عليه قامت الضبطية رفقة عناصرها بالترصد له.

و بعد رصد مركبة وهي بصدد الدخول إلى حظيرة السيارات الخاصة بالمطار على مثنها الشخص المشبوه. هذا الأخير كان يتأهب للذهاب إلى الخارج، تم توقيفها و إخضاعه لعملية التلمس القانونية. مع تفتيش المركبة ضبط بحوزته على كيسين بلاستيكيين بها مخدرات صلبة كوكايين مع ميزان صغير دقيق يستعمل في وزن المخدرات الصلبة مخبأة بإحكام داخل حقيبة سفر .

في حين، تم ضبط و حجز خلال هاته العملية 100 غرام مخدرات صلبة من نوع كوكايين . ميزان إلكتروني حساس يستعمل في وزن المخدرات الصلبة .

كما تم تقديم المشتبه فيه أمام النيابة المختصة إقليميا وفق ملف إجراءات جزائية.

وكان رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، قد وقع مرسوما رئاسيا يتضمن قانون الوقـاية مـن المخدرات والمؤثرات الـعـقـلـيـة وقـمـع الاستـعـمـال والاتـجـار غير المشروعين بها.

تضمن العدد الاخير من الجريدة الرسمية رقم 32 صدور القانون قانون رقم 23-05 مؤرخ في 17 شوال عام 1444 الموافق 7 ماي سنة 2023 ،يعدل ويتمم القانون رقم 04-18 والمتعلق بالوقـــاية مـن المـخدرات والمؤثــرات الـعـقـلـيـة وقـمـع الاستـعـمـال والاتـجـار غير المشروعين بها.

وللإضطلاع اكثر على تفاصيل هذا القانون إضغط على الرابط:

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