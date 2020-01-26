هزة أرضية أخرى تضرب جيجل

شعر سكان ولاية جيجل، قبل لحظات بهزة ارضية ارتدادية.

وحسب المركز الوطني للزلازل فإن شدة الهزة، بلغت 3 درجات، وضربت في حدود الساعة التاسعة و39 دقيقة.

وحدد مركز الهزة بـ10 كلم جنوب شرق العوانة.

للإشارة، سجلت هزة أرضية صباح يوم الجمعة بلغت شدتها 4.9 درجات وحدد مركزها على بعد 5 كم شمال شرق العوانة

وبعدها سجلت هزة ارتدادية أولى على الساعة 12.25 بلغت شدتها 3.6 درجات ، تبعتها هزة ثانية على الساعة 20.10 بقوة 3.6 درجات

كما تم تسجيل هزة ارتدادية ثالثة في حدود الساعة 22.02 ، بلغت شدتها 3.3 درجات وتم تحديد مركزها 14 كم جنوب شرق العوانة.