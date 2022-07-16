هزة أرضية إرتدادية تضرب مستغانم

ضربت هزة أرضية مساء اليوم السبت على الساعة 14سا 21 د، ولاية مستغانم، بلغت شدتها 3.2 درجات على سلم ريشتر.

وحسب المركز الوطني لرصد الزلازل الكراغ، حدد مركز الهزة بـ 43 كم شمال غرب سيدي لخضر، بولاية مستغانم، مشيرا إلى أن الهزة ارتدادية.

هذا وشعر سكان ولاية مستغانم صبيحة اليوم السبت، بهزة أرضية بلغت شدتها 4.2 درجة على سلم ريشتر.

وحسب المركز الوطني لرصد الزلازل الكراغ، فقد سجلت هزة أرضية صبيحة اليوم السبت على الساعة 4 سا 55 د بالولاية. كما بلغت شدتها 4,2 درجات على سلم ريشتر، وحدد مركز الهزة بـ 50 كم شمال مستغانم غرب سيدي لخضر، بولاية مستغانم.

طالع أيضا:

مستغانم: عدم تسجيل أي خسائر بشرية أو مادية إثر الهزة الأرضية

هذا وأعلنت مصالح الحماية المدنية، عن عدم تسجيل أي خسائر بشرية أو أضرار مادية نتيجة الهزة الأرضية التي سجلت فجر اليوم السبت بمستغانم.

وقالت المديرية الولائية للحماية المدنية، أنها لم تتلق أي اتصال أو نداء من المواطنين. عقب الهزة الأرضية التي تم تسجيلها صباح يوم السبت في حدود الساعة الخامسة صباحا.

كما قامت ذات المصالح على الفور بدوريات استطلاعية للوحدتين الثانويتين لبلديتي سيدي علي وسيدي لخضر. دون تسجيل أي خسائر أو أضرار تذكر.

هذا وبلغت شدة الهزة الأرضية التي شعر بها سكان المنطقة الشرقية لولاية مستغانم 4.2 على سلم ريشتر. وحدد مركزها ب 52 كلم شمال شرق سيدي لخضر.

كما يتيح لكم تطبيق النهار الإطلاع على أخبار عاجلة وأهم الأحداث الوطنية.. العربية والعالمية فور حدوثها

كما حمل تطبيق النهار عبر رابط “البلاي ستور”

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ennahar.androidapp

كما حمل تطبيق النهار عبر رابط “البلاي ستور”كما حمل تطبيق النهار عبر رابط “البلا