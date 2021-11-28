الأرض تهتز في بجاية

سجل مركز رصد الزلازل الأوروبي، اليوم الأحد، هزة أرضية بقوة 4 درجات على سلم ريشتر في ولاية بجاية.

وحسب ذات المركز، فقد سجلت هزة الأرضية على الساعة 09:52 صباحا. وقد حدد مركز الهزة حدد على بعد 5 كلم شمال شرق خراطة في بجاية.

وأشارت الحماية المدنية في بيانها أن الهزة الأرضية المسجلة في بجاية لم تخلف أية خسائر بشرية أم مادية.

واستبعد المندوب الوطني للمخاطر الكبرى بوزارة الداخلية، عبد الحميد عفرة في تصريح له حدوث تسونامي في الجزائر.

وقال رئيس المنظمة الوطنية للمبدعين والبحث العلمي، لوط بوناطيرو أن النشاط المحلي الذي بدأ بزلازل ميلة، باتنة، تيبازة إلخ. يندرج ضمن انتعاش نشاط عالمي وانتعاش في النشاط البركاني العالمي المسجل عبر العالم مثل بركان إيطاليا وأندونسيا إلخ.

وأكد رئيس المنظمة الوطنية للمبدعين والبحث العلمي أنه نشاط جيوفيزيائى عالمي يستمر في الأشهر المقبلة في مناطق الحوض البحر الأبيض المتوسط والعالم.

وميزاته، هذه المرة، حدوث هزات فردية منفصلة أو متتالية زمنيا ومكانيا حسب طبيعة التركيبة الجيوتكتونيكية لطبقات القشرة الأرضية والخريطة الزلزالية لكل منطقة”.

كما كشف رئيس قسم الدراسات ومراقبة الزلازل بمعهد البحث في علم الفلك وعلم الفلك الفيزيائي والجيوفيزياء حمو جليط. أن الجزائر تتعرض لـ 80 هزة أرضية شهريا منذ عامين. فيما لم يستبعد تعرض البلاد لخطر “تسونامي” في حال وقعت هزة بقوة سبع درجات على مقياس ريشتر.

وقال جليط، إن عدد الهزات الأرضية المسجلة بالجزائر انتقل من 50 إلى 80 هزة شهريا في ظرف عامين. تصل قوتها إلى أربع درجات على سلم ريشتر.

وحذر جليط من خطر اجتياح موجة تسونامي سواحل الجزائر في حال حدوث هزة أرضية بقوة سبع درجات على سلم ريشتر.

كما اعتبر أن خطورة الهزات الأرضية في الجزائر أكبر من نظيرتها في اليابان. باعتبار أن الزلازل في الجزائر تكون سطحية. بما يزيد من حجم الخطر والخسائر، مثلما حدث في زلزال بومرداس في العام 2003.

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