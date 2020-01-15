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هزة أرضية بشدة 3 درجات تضرب أوقاس ببجاية

أخبار الجزائر
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هزة أرضية بشدة 3 درجات تضرب أوقاس ببجاية
بقلم م . فيصل

سجلت في حدود الساعة  18 و57 د من مساء اليوم الاربعاء هزة أرضية بشدة 3 درجات على سلم ريشتر ببجاية .

وحدد بـ 8 كلومترات شمال شرق اوقاس بذات الولاية


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