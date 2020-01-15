هزة أرضية بشدة 3 درجات تضرب أوقاس ببجاية

وحدد بـ 8 كلومترات شمال شرق اوقاس بذات الولاية
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كشفت مصادر "النهار" بأن قاضي تحقيق لدى محكمة بومرداس، أصدر أمرا بإيداع رئيس الأمن الولائي السابق "سليم جاي جاي" رهن الحبس المؤقت عن تهم الثراء…
هلك شخص، فيما جُرح آخر، في حادث مرور مميت، وقع اليوم الأربعاء، على مستوى الطريق الوطني رقم 23 ببلدية تاجموت في الأغواط.
وذكر بيان الحماية، أنّ…
سجلت في حدود الساعة 18 و57 د من مساء اليوم الاربعاء هزة أرضية بشدة 3 درجات على سلم ريشتر ببجاية .
وحدد بـ 8 كلومترات شمال شرق…
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