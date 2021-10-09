هزة أرضية بشدة 3 درجات تضرب حمالة بميلة 

سجلت هزة أرضية سهرة اليوم في حدود الساعة 21سا و12د، بلغت شدتها 3.0 درجات على سلم ريشتر بولاية ميلة. وحسب مركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والجيوفيزياء حدد مركز الهزة بـ 1كم جنوب غرب حمالة، بولاية ميلة.

أفاد مدير الحماية المدنية لولاية ميلة بانها لم تخلف لغاية الساعة 11 ليلا اي أضرار تذكر. واضاف مدير الحماية المدنية لولاية ميلة أن وحدات الحماية المدنية جاهزة في اي لحظة لنداءات المواطنين.