هزة أرضية بشدة 3 درجات تضرب عين تموشنت

وحدد مركز الهزة بـ 13 كلم جنوب غرب الولاية وبالتحديد بأولاد بوجمعة.
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التمس ممثل النيابة العامة بمحكمة الجنح بالمسيلة، عقوبة الحبس النافذ 10 سنوات ضد كل من رئيس بلدية بوسعادة السابق، و6 متهمين آخرين.
والتمست النيابة العامة عقوبة…
سجلت سهرة اليوم على الساعة 22 و35د هزة أرضية بشدة 3 درجات على سلم ريشتر شعر بها سكان عين تموشنت.
وحدد مركز الهزة بـ 13 كلم…
تمكنت مصالح أمن ولاية باتنة، اليوم الإثنين، من توقيف 5 أشخاص وحجز أزيد من 150 قرص مهلوس.
وجاء في بيان لمديرية الأمن الولائي، أنّ الفرقة مكافحة…
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