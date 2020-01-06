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هزة أرضية بشدة 3 درجات تضرب عين تموشنت

أخبار الجزائر
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هزة أرضية بشدة 3 درجات تضرب عين تموشنت
بقلم كمال بوعزة عبيد

سجلت سهرة اليوم على الساعة 22 و35د هزة أرضية بشدة 3 درجات على سلم ريشتر شعر بها سكان عين تموشنت.

وحدد مركز الهزة بـ 13 كلم جنوب غرب الولاية وبالتحديد بأولاد بوجمعة.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=751996

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