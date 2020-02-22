هزة أرضية بشدة 3 درجات تضرب عين ثريد بسيدي بلعباس

وحدد مركز الهزة بـ 4 كلميترات شمال شرق بمنطقة عين ثريد بذات الولاية.
Save my name, email, and website in this browser for the next time I comment.
سجلت مساء اليوم في حدود الساعة 17 و52 د هزة أرضية بشدة 3 درجات على سلم ريشتر بولاية سيدي بلعباس.
وحدد مركز الهزة بـ 4 كلميترات…
أطاح الدرك الوطني بولاية بومرداس، اليوم السبت، بشبكة إجرامية تضم ستة عناصر متخصصة في سرقة السيارات والمركبات الفاخرة.
وتكفل تنفيذ العملية وحدات الدرك الوطني التابعة للكتيبة…
إستفاد اليوم السبت، 30 من الرجال والنساء المقيمين في دار المسنين والعجزة بتيارت من رحلة إستجمام الى حمام سرغين المعدتي.
وقال نور الدين محمدي أنّ المبادرة…
جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2020
سياسة الخصوصية
التعليقات (0)