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هزة أرضية بشدة 3 درجات تضرب عين ثريد بسيدي بلعباس

أخبار الجزائر
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هزة أرضية بشدة 3 درجات تضرب عين ثريد بسيدي بلعباس
بقلم عاشور عبد الكريم

سجلت مساء اليوم في حدود الساعة 17 و52 د هزة أرضية بشدة 3 درجات على سلم ريشتر بولاية سيدي بلعباس.

وحدد مركز الهزة بـ 4 كلميترات شمال شرق بمنطقة عين ثريد بذات الولاية.


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