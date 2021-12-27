هزة أرضية بشدة 3.1 درجة تضرب ولاية باتنة

سجلت ولاية باتنة اليوم الإثنين هزة أرضية بشدة 3.1 درجة، في حدود الساعة 14 سا و39 دقيقة.

وحسب المركز الوطني لرصد الزلازل، فقد حدد مركز الهزة بـ 10 كـلـم جنـوب شـرق تـازولت.

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للإشارة شعر صبيحة الثلاثاء المنصرم سكان العاصمة وماجاورها بهزة أرضية في حدود الساعة السابعة و39 دقيقة.

وحسب المركز الوطني لرصد الزلازل الكراغ، فقد سجلت هزة أرضية صبيحة اليوم الثلاثاء، على الساعة 07سا و 39د. كما بلغت شدتها 2.4 درجات على سلم ريشتر، وحدد مركزها بـ 1 كلم جنوب غرب بوزريعة، بولاية الجزائر.

من جهتها كشفت وحدات الحماية المدنية لولاية الجزائر، أنه لم يتم تسجيل أي خسائر مادية أو بشرية

كما سجلت امسية الخميس المنصرم ، هزة أرضية في حدود الساعة 20.00 بلغت شدتها 3.7 درجات على سلم ريشتر بولاية المسيلة.

وحسب المركز الوطني لرصد الزلازل، فلقد حدد مركز الهزة حدد بـ 7 كم شمال شرق بني يلمان بولاية مسيلة.