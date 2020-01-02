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هزة أرضية بشدة 3.2 تضرب بوزجار في عين تموشنت

أخبار الجزائر
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هزة أرضية بشدة 3.2 تضرب بوزجار في عين تموشنت
بقلم م . فيصل

سجلت سهرة اليوم هزة أرضية في حدود الساعة 23 و05 د بشدة 3.2 على سلم ريشتر شعر بها سكان بعض بلديات عين تموشنت.

وحدد مركز الهزة بـ 13 كلم شمال غرب بوزجار في تموشنت


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