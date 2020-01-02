هزة أرضية بشدة 3.2 تضرب بوزجار في عين تموشنت

وحدد مركز الهزة بـ 13 كلم شمال غرب بوزجار في تموشنت
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سجلت سهرة اليوم هزة أرضية في حدود الساعة 23 و07 د بشدة 3 على سلم ريشتر شعر بها سكان الشلف.
وحدد مركز الهزة حدد ب2 كلم…
سجلت سهرة اليوم هزة أرضية في حدود الساعة 23 و05 د بشدة 3.2 على سلم ريشتر شعر بها سكان بعض بلديات عين تموشنت.
وحدد مركز الهزة…
أطاحت بالفرقة المتنقلة للشرطة القضائية بولاية خنشلة، بشبكة إجرامية تمتهن ترويج المخدرات.
وتم خلال العملية حجز 9 صفائح من اراتنج القنب الهندي و مبلغ مالي معتبر…
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