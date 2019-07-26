عاجل

هزة أرضية بشدة 3.2 تضرب ولاية البويرة

أخبار الجزائر
  • -
  • 0
هزة أرضية بشدة 3.2 تضرب ولاية البويرة
بقلم شهرزاد مزياني

سجلت اليوم الجمعة، على الساعة الثالثة وعشرين دقيقة،  هزة أرضية بلغت شدتها 3.2 على سلم رشتر.

وقد حددت مركز الهزة على بعد 8 كلم  جنوب بلدية احنيف بولاية البويرة.


طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2019

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com