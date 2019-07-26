هزة أرضية بشدة 3.2 تضرب ولاية البويرة

وقد حددت مركز الهزة على بعد 8 كلم جنوب بلدية احنيف بولاية البويرة.
Save my name, email, and website in this browser for the next time I comment.
سجلت اليوم الجمعة، على الساعة الثالثة وعشرين دقيقة، هزة أرضية بلغت شدتها 3.2 على سلم رشتر.
وقد حددت مركز الهزة على بعد 8 كلم جنوب بلدية…
توفيت إمرأتين أثناء وضع مولودهما بمستشفى سليمان عميرات بالمسيلة.
وحسب المعلومات التي تحوز عليها "النهار"، فإن السيدة الأولى توفيت أمس الخميس ليلا، وتقطن بمنطقة المعاضيد، أما…
أقدم شخص في حالة سكر متقدم، على الاعتداء على ممرض طلب منه الانتظار لفترة، مما تسبب له في حالة هيجان كبيرة.
ليقوم بعدها بالاعتداء على الممرض،…
جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2019
سياسة الخصوصية
التعليقات (0)