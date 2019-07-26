هزة أرضية بشدة 3.2 تضرب ولاية البويرة

سجلت اليوم الجمعة، على الساعة الثالثة وعشرين دقيقة، هزة أرضية بلغت شدتها 3.2 على سلم رشتر.

وقد حددت مركز الهزة على بعد 8 كلم جنوب بلدية احنيف بولاية البويرة.