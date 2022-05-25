هزة أرضية بشدة 3.2 درجات تضرب ولاية المدية

شعر سكان ولاية المدية اليوم الأربعاء، بهزة أرضية بلغت شدتها 3.2 درجات على سلم ريشتر.

وحسبما أعلن عنه المركز الوطني لرصد الزلازل “الكراغ”، فقد سجلت اليوم الأربعاء هزة أرضية. على الساعة 12 سا 49 د. بلغت شدتها 3.2 درجات على سلم ريشتر. كما حدد مركز الهزة حدد بـ 7 كم شمال غرب العمارية، بولاية المدية.

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هزة أرضية تضرب بسكرة

سجلت مساء الأحد على 22 سا و19 دقيقة هزة أرضية بلغت قوتها 2.6 درجات على سلم ريشتر بشمال غرب بسكرة. وهذا حسبما نقلته وكالة الأبناء الجزائرية من مركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والجيوفيزياء. كما أوضح المركز أنه تم تحديد مركز الهزة على بعد 16 كلم شمال غرب بسكرة. المدية: توقيف شبكة إجرامية تبتزّ الأشخاص عبر “الواتساب” و”الفايسبوك”

تمكنت فرقة مكافحة الجرائم المعلوماتية بأمن ولاية المدية، بحر الأسبوع الماضي من الإطاحة بشبكة إجرامية. قاموا بتهديد وابتزاز أحد المواطنين عن طريق مواقع التواصل الإجتماعي.

وحسب المعلومات المتوفرة، فإن الشبكة تتكون من ثلاثة أشخاص تتراوح أعمارهم مابين (24 و 32 سنة). وتعود وقائع القضية بعدما تقدم أحد المواطنين أمام عناصر فرقة مكافحة الجرائم المعلوماتية بأمن ولاية المدية. من أجل التبليغ عن تعرضه إلى التهديد و الإبتزاز من طرف مجهولين عن طريق موقعي التواصل الاجتماعي (الواتساب ، الفايسبوك). من خلال مطالبتهم بمبلغ مالي معتبر مقابل عدم نشرهم لصوره الخاصة. حول قصة وهمية مفبركة من طرفهم.

كما قامت ذات المصالح، بعد ترصد و مراقبة الضحية و جمع كافة المعلومات الشخصية عنه من طرف احد المقربين للمشتبه فيه الرئيسي، و الذي كان يعمل لدى الشاكي.

وفور تلقي الشكوى، تم فتح تحقيق في القضية من طرف عناصر الفرقة المختصة في مجال الجرائم الإلكترونية باستعمال وسائل تقنية خاصة. مكنتهم من تحديد هوية أفراد الشبكة والمشتبه فيهم و مكان تواجدهم. ليتم وضع خطة أمنية محكمة بالتنسيق الدائم مع وكيل الجمهورية لدى محكمة المدية. و التي اسفرت عن توقيف أفراد الشبكة الاجرامية المتكونة من ثلاثة أشخاص. كما أن المشتبه فيه الرئيسي مسبوق قضائيا.

كما تم إنجاز ملف قضائي ضد أفراد الشبكة المشتبه فيهم وتقديمهم أمام الجهات القضائية المختصة، أين صدر ضدهم أمر إيداع الحبس المؤقت عن قضية تكوين جمعية اشرار بغرض التهديد و الابتزاز ، السب متبوع بالقذف و التشهير عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

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