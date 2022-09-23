هزة أرضية بشدة 3.2 درجات تضرب ولاية قالمة

سجلت مساء اليوم الجمعة، في حدود الساعة 17 سا 22 د، هزة أرضية بلغت شدتها 3.2 درجات على سلم ريشتر بولاية قالمة.

وحسب ما أفاد مركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والجيوفيزياء “craag”، فإن مركز الهزة حدد بـ 2 كم جنوب غرب قالمة.

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