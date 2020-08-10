هزة أرضية بشدة 3.2 درجة تضرب ميلة
سجل مركز رصد الزلازل، اليوم الاثنين، هزة أرضية بلغت شدتها 3.2 درجة ضربت ولاية ميلة.
وحسب مركز رصد الزلازل، فقد تم تسجيل الهزة على الساعة 11 و31 دقيقة.
وتم تحديد مركز الهزة على بعد 2 كم شمال شرق قرارم قوقة بولاية ميلة.
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