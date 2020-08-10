هزة أرضية بشدة 3.2 درجة تضرب ميلة

أخبار الجزائر
  • -
  • 0
هزة أرضية بشدة 3.2 درجة تضرب ميلة
بقلم نسرين محفوف

سجل مركز رصد الزلازل، اليوم الاثنين، هزة أرضية بلغت شدتها 3.2 درجة ضربت ولاية ميلة.

وحسب مركز رصد الزلازل، فقد تم تسجيل الهزة على الساعة 11 و31 دقيقة.
وتم تحديد مركز الهزة على بعد 2 كم شمال شرق قرارم قوقة بولاية ميلة.

الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=867787

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2020

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com