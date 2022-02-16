هزة أرضية بشدة 3.5 درجات تضرب قصر الأبطال في سطيف

سجلت سهرة اليوم في حدود الساعة 21سا و 12د هزة أرضية، بلغت 3.5 درجات على سلم ريشت ، بولاية سطيف.

وحسب المركز الوطني لرصد الزلازل “الكراغ”، حدد مركز الهزة حدد بـ 3.5 كم شمال غرب قصر الابطال، بولاية سطيف.

شعر سكان ولاية المدية صبيحة اليوم الثلاثاء بهزة أرضية بلغت شدتها 3.7 درجة على سلم ريشتر.

وحسب المركز الوطني لرصد الزلازل الكراغ، فقد سجلت هزة أرضية صبيحة اليوم الثلاثاء، على الساعة التاسعة و11 دقيقة. كما بلغت شدتها 3.7 درجة على سلم ريشتر. وحدد مركز الهزة شمال شرق العمارية بولاية المدية.

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وحسب المركز الوطني لرصد الزلازل “الكراغ”، فقد سجلت صبيحة أول أمس الجمعة هزة أرضية على الساعة 08سا و 26د. وبلغت شدة الهزة 3.7 درجات على سلم ريشتر. كما حدد مركز الهزة بـ 24 كم شمال غرب بني سليمان، بولاية المدية.

شهدت سماء الجزائر تقاربا ظاهريا رائعا وفريدا لأربعة كواكب ساطعة المشتري وزحل وعطارد والزهرة مع هلال القمر.

كما سنشاهد على يمين ويسار الكواكب نجمين ساطعين، يتعلق الأمر بفم الحوت لكوكبة الحوت الجنوبي والطير لكوكبة النسر. وسيكون مذنب ليونارد حاضرا أيضا في هذا التقارب حيث سنشهده أسفلهم. لكنه لن يكون مرئيا بالعين المجردة مما يتطلب منظارا أو تلسكوبا صغيرين. ويمكن لعشاق الفلك وهواة رصد السماء اغتنام فرصة الرصد والاستماع بهذا المنظر بعد غروب الشمس. على الساعة السادسة وعشرين دقيقة (18:20) بالتوقيت المحلي.

وشهدت السماء تقاربا بين أجمل الكواكب الساطعة، كوكب الزهرة وزحل والمشتري مع هلال القمر.

وحسب موقع الفلك والجيوفيزياء الفلكية، فقد شهدت الجزائر هذه الظاهرة بداية الاثنين، إلى 10 ديسمبر 2021. وهذا بعد نصف ساعة من غروب الشمس في اتجاه الأفق الغربي.

ويظن كثير من الناس أن كواكب المجموعة الشمسية أجرام لا يراها سوى العلماء باستخدام تلسكوباتهم ومراصدهم الفلكية. وهو اعتقاد خاطئ لا أساس له من الصحة.