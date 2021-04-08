هزة أرضية بشدة 3.6 درجات تضرب البويرة

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هزة أرضية بشدة 3.6 درجات تضرب البويرة
بقلم خالد زوبيري

سجلت مساء اليوم الخميس، في حدود الساعة 20 و7 د، هزة أرضية بلغت شدتها 3.6 درجات على سلم ريشتر بالبويرة.

وحسب مركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والجيوفيزياء “craag”، فإن مركز الهزة حدد بـ20 كم جنوب شرق سور الغزلان.


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